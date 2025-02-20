Трамп склоняет Зеленского к невыгодной сделке

Агентство отмечает, что Трамп пытается убедить Зеленского в том, что, если тот не заключит сделку, Украина может потерять свою независимость. Риторика Трампа вышла далеко за рамки призывов к переговорам с РФ. Он обвинял Украину в том, что именно она спровоцировала войну.

Президент США Дональд Трамп пытается убедить главу украинского государства Владимира Зеленского как можно скорее договориться о завершении войны с Россией, сообщает Associated Press.

«Отвратительно видеть, как американский президент ополчился против одного из наших друзей и открыто встал на сторону» президента РФ Владимира Путина, прокомментировал ситуацию лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Его поддержал и сенатор Джон Кеннеди, который подчеркнул, что не согласен с мнением Трампа о том, что Украина несет ответственность за войну: «Я считаю, что войну начал Владимир Путин…»

В агентстве добавили, что сенатор Дик Дурбин говорил о том, что слова Трампа оскорбляют тысячи украинцев, которые погибли на войне против РФ. Он обвинил президента США в том, что тот подражает Владимиру Путину.

Напомним, что Зеленский ранее заявлял, что Трамп оказался под влиянием российской дезинформации. В ответ вице-президент США Джей Ди Вэнс посоветовал украинскому лидеру воздержаться от публичной критики президента США.