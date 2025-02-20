Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании

В ночь на 18 февраля Украина нанесла удар дронами по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае России, что стало серьезным ударом для Кремля. В результате атаки вышла из строя насосная станция трубопровода, транспортирующего нефть из России и Казахстана в порт Новороссийска. Оператор трубопровода, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), заявил, что для ремонта станции потребуется не менее двух месяцев. Из-за повреждения насосной станции объем транспортируемой казахстанской нефти снизился на 30–40 процентов, хотя Астана пока не подтвердила эти данные. В связи с инцидентом президент России Владимир Путин 19 февраля провел видеосовещание с членами правительства. Министр энергетики России Александр Новак доложил, что за короткий промежуток времени станция подверглась атаке семи беспилотников. Он подчеркнул, что объект играет ключевую роль в транспортировке нефти по Каспийскому трубопроводу, учредителями которого являются американские, европейские и казахстанские компании.

По его словам, в 2024 году по этому трубопроводу прокачали 62,5 миллиона тонн нефти, более 65 процентов которой принадлежит американским и европейским компаниям. Основная часть нефти добывается в Казахстане в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) между Казахстаном и иностранными акционерами, включая американские Chevron и ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Новак отметил, что в результате атаки оборудование и установки на насосной станции серьезно пострадали, что привело к сокращению прокачки нефти на 30–40 процентов. Он подчеркнул, что для восстановления работы объекта потребуется «значительный объем работ», поскольку установленное там оборудование произведено западными компаниями, в том числе Siemens. По его оценке, на ремонт станции может уйти несколько месяцев. Министр также связал удар по станции с обсуждениями, проходившими на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выслушав доклад, Путин уточнил у Новака состав Каспийского трубопроводного консорциума и владельцев нефти, транспортируемой по системе. Министр подтвердил, что консорциум в основном состоит из иностранных акционеров, сам под санкциями не находится, а трубопровод транспортирует нефть, добытую в Казахстане при участии западных компаний. В ответ Путин заявил, что организовать поставку оборудования для ремонта станции должны иностранные акционеры КТК, но если потребуется помощь со стороны правительства России, ее окажут. «Если они [иностранные акционеры КТК – прим. ред.] сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования. Я так понимаю, что вы на связи с партнерами. Если потребуется содействие от российского правительства, прошу его оказать», – сказал Путин. Каспийский трубопроводный консорциум не находится под прямыми санкциями, однако закупка оборудования для ремонта станции из-за ограничений невозможна. К тому же санкции, введенные администрацией Джо Байдена за несколько дней до окончания его полномочий, запрещают американским компаниям любое сотрудничество с российским энергетическим сектором.

Тем не менее министерство энергетики Казахстана заявило, что объем прокачки казахстанской нефти через КТК пока не сократился. Ведомство пояснило, что для обеспечения транзита сырья был запущен магистральный нефтепровод Тенгиз – Новороссийск в обход станции «Кропоткинская». Компания Chevron, владеющая 50 процентами в проекте «Тенгизшевройл», также подтвердила, что знает о ситуации. При этом в компании подчеркнули, что транспортировка нефти по КТК продолжается без перебоев, а за дополнительными комментариями посоветовали обращаться в сам консорциум. В свою очередь, МИД Казахстана сообщил, что по поводу удара по нефтеперекачивающей станции планируются переговоры с Украиной. «Такие вопросы должны решаться дипломатическим путем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», – заявил первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин. Между тем в Москве считают, что уничтожение станции «Кропоткинская» в сложившейся ситуации может даже сыграть на руку России. В частности, для ее восстановления могут потребоваться ослабление санкционного режима и пересмотр запретов на поставку энергетического оборудования. Кроме того, российские власти подчеркивают, что среди пострадавших оказались американские компании, включая Chevron, что может иметь дипломатические последствия для Украины.