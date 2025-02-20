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На Западе дали прогноз по выборам в Украине

13:43 1030

Президент Украины Владимир Зеленский может потерпеть поражение на будущих выборах, согласно внутреннему опросу, предоставленному изданию The Economist.

Опрос показал, что в гипотетическом противостоянии Валерий Залужный набрал бы 65% голосов, в то время как Зеленский только 30%. Валерий Залужный при этом пока не заявил о своих политических амбициях.

В статье отмечается, что уровень доверия к Зеленскому среди населения снижается. Сообщается, что украинский президент все чаще опирается на своих ближайших соратников. Из-за того, что положение этих людей зависит от Зеленского, он реже сталкивается с критикой, что, по мнению аналитиков, может привести к совершению ошибок.

В январе 2024 года уровень доверия к Зеленскому упал до 52%, что стало самым низким значением за весь период войны. Тем не менее текущие цифры значительно выше тех 4%, о которых упоминал президент США Дональд Трамп.

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