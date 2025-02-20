Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поражение Украины будет также означать и поражение всех стран Запада со всеми вытекающими последствиями. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что не понимает этого», — написал Туск.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей создания вооруженных сил Европы, в которых принимали бы участие Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам Зеленского, такая инициатива помогла бы укрепить безопасность всего Европейского континента.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России. По мнению Сикорского, с этим термином следует быть осторожными, «поскольку люди понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — говорил Сикорский. Министр также отметил, что отстаивал позицию о необходимости для Евросоюза развивать собственные оборонные возможности.

По словам Сикорского, для усиления обороны ЕС у США должен быть национальный компонент и компонент НАТО.