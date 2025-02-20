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Кремль обеспокоен планами Европы

13:46 949

Кремль внимательно отслеживает все сообщения о планах Европы разместить своих военных в Украине, они «вызывают обеспокоенность».

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украине, это приобретает совсем иное значение с точки зрения нашей безопасности, поэтому эта тема важная для нас», - сказал представитель Кремля.

Ранее британская The Daily Telegraph, ссылаясь на западных чиновников, сообщила, что европейские союзники Украины намерены предложить Вашингтону разместить там меньше 30 тысяч военных из стран Европы.

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