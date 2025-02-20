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Ультраправые Германии: Война России в Украине нас не касается

14:04 461

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) требует, чтобы Германия оставалась в стороне от войны в Украине, сообщает DW.

«Это не наша война», — заявил сооснователь и почетный председатель АдГ Александр Гауланд. Эту же мысль повторил и сопредседатель партии Тино Хрупалла.

В своем выступлении Гауланд отметил, что война России в Украине «ошибочна и несправедлива», но подчеркнул, что это война между Россией и Украиной, а не между Россией и Германией. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «хочет втянуть нас в конфликт, утверждая, что Украина также защищает нашу свободу».

Выступления представителей АдГ сопровождались громкими аплодисментами в зале, где находились около 400 слушателей, сообщает dpa. В то же время снаружи проходила акция протеста против ультраправой партии. Протестующие скандировали «Нацисты, вон!» и выражали недовольство. На месте находилась полиция.

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