В Армении объяснили, зачем меняют Конституцию

Необходимость в новой Конституции Армении обусловлена тем, что действующий закон недостаточно четко акцентирует внимание на правах человека, особенно социальных правах граждан. В будущем основное внимание будет уделено этим вопросам. Об этом заявила министр юстиции республики Србуи Галян, комментируя предстоящие изменения в Конституции.

«Смена модели управления в Армении не предусмотрена», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Министр добавила, что новая Конституция будет более эффективно регулировать деятельность государственных структур, включая правоохранительные и судебные органы. Она подчеркнула, что часто функции различных органов, таких как прокуратура и следственные структуры, не разделены между собой, что приводит к неэффективности.

Текст нового основного закона должен быть готов к парламентским выборам 2026 года. Галян также не исключила, что после этого может быть проведен референдум.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 февраля вновь заявил о необходимости новой Конституции, отметив, что все предыдущие референдумы, проведенные для принятия действующей и предыдущей Конституций, «имели проблемы с легитимностью».