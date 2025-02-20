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Инновационная бонусная программа Birbank Biznes: чем больше используете, тем больше зарабатываете

14:20 104

Birbank Biznes представляет программу лояльности, направленную на удовлетворение потребностей корпоративных клиентов и укрепление их связи с банком. Программа позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, использующим Birbank Biznes, зарабатывать бонусы при проведении банковских операций. Накопленные бонусы могут быть использованы для частичной или полной оплаты комиссий за последующие транзакции.

Ключевые особенности программы лояльности

Заработок бонусов: Бонусы начисляются за каждую внутреннюю и международную банковскую операцию, а также за валютно-обменные транзакции. Это добавляет дополнительную ценность каждой операции, делая повседневную бизнес-деятельность пользователей Birbank Biznes более выгодной.

Использование бонусов: Накопленные бонусы позволяют клиентам частично или полностью компенсировать комиссии за внутренние банковские операции. Это помогает оптимизировать затраты на транзакции и позволяет более эффективно использовать финансовые ресурсы, что, в свою очередь, улучшает управление финансами бизнеса.

Повышение лояльности: Программа направлена на долгосрочное сотрудничество с корпоративными клиентами, предоставляя им дополнительные преимущества при проведении операций и стимулируя их к использованию более широкого спектра банковских продуктов и услуг. Это дает клиентам возможность получать выгоду не только от одного продукта, но и от нескольких, повышая эффективность их бизнеса.

Для получения дополнительной информации посетите: https://kbl.az/bbpr

Birbank Biznes объединяет множество банковских продуктов, которые предприниматели используют ежедневно. Для получения дополнительной информации о Birbank Biznes посетите веб-сайт https://birbank.business/ или позвоните в информационный центр по номеру 896.

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