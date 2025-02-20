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Future Lab станет новым участником инновационного городка SABAH.city

14:41 643

19 февраля 2025 года между инновационной лабораторией FutureLab, основанной PASHA Holding, и Парком высоких технологий Министерства науки и образования было подписано соглашение о намерениях.

Документ подписали генеральный директор FutureLab Фаррух Алиев и генеральный директор Парка высоких технологий Нихат Меджидов. В соответствии с соглашением инновационная лаборатория FutureLab начнёт свою деятельность в инновационном городке SABAH.city, внося вклад в развитие его экосистемы за счёт внедрения передовых технологий.

Отметим, что SABAH.city будет создан на базе Парка высоких технологий Министерства науки и образования. В этом инновационном пространстве будут объединены ведущие образовательные программы университетов, научно-исследовательские лаборатории, частные образовательные учреждения, инновационные компании, стартапы и другие участники экосистемы инноваций.

Проект SABAH.city направлен на развитие человеческого капитала, коммерциализацию научных исследований, передачу знаний между сферой образования и промышленностью, а также на создание новых рабочих мест в экономике знаний.

Городок будет построен на территории 20 гектаров, открытие его первого этапа запланировано на 2026 год.

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