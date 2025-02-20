Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси
20 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, в ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, отмечено динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в различных сферах благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.
Стороны акцентировали внимание на межпарламентском сотрудничестве, выразив удовлетворение уровнем конструктивного диалога между законодательными органами Азербайджана и Беларуси как в двустороннем, так и многостороннем формате.
Отмечена важность проведения в Баку 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи. Выражено удовлетворение получением парламента Беларуси статуса наблюдателя в организации.
Также были обсуждены перспективы дальнейшего наращивания азербайджано-белорусского взаимовыгодного партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес.