«Ледниковый период» в Азербайджане

Начиная с сегодняшнего вечера в Баку и на Апшеронском полуострове температура воздуха понизится до 2° мороза. После 21 февраля в дневное время ожидается минусовая температура, дороги покроются льдом.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова заявила, что если в прежние периоды минусовая температура и снег в Баку и на Апшероне наблюдались 1-2 дня, то в этот раз нестабильные погодные условия сохранятся на протяжении 5 дней, что станет самым продолжительным холодным периодом этой зимы. Прогнозируется, что в эти дни температура будет 0-3° мороза, с перерывами будет идти снег, северный ветер усилится.

Ибрагимова подчеркнула, что в Баку и на Апшероне, а также в большинстве регионов Азербайджана ожидается снежная, морозная и ветреная погода, призвав граждан внимательно следить за предупреждениями Национальной гидрометеорологической службы.