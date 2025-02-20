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Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»

15:09 1995

Главное управление разведки Украины (ГУР) организовало серию подрывов очков для FPV-дронов, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Российские СМИ сообщают о десятках подобных инцидентов, произошедших в нескольких областях РФ в первые дни февраля.

Издание уточняет, что внутри очков, переданных пилотам FPV российскими волонтерами, была вмонтирована взрывчатка.

Для выполнения задачи была приобретена крупная партия FPV-очков для пилотов Вооруженных сил России. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого в координации с ГУР российские волонтеры бесплатно отправили «взрывные» очки в беспилотные подразделения армии противника.

В сентябре прошлого года израильские спецслужбы организовали взрывы коммуникационных устройств исламистской вооруженной организации «Хезболла». В результате первой волны взрывов погибло не менее 16 человек: девять в Ливане и семь в Сирии. По разных данным, ранения получили от более 3000 до более 4000 человек. По данным саудовского телеканала «Аль-Хадат», более 500 членов «Хезболлы» лишились зрения.

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