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Набиуллина призвала не ждать возвращения Visa и Mastercard

15:20 872

Говорить о снятии санкций с России и возвращении в страну международных платежных систем Visa и Mastercard «преждевременно», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, она не участвует в переговорах об отмене ограничений, а платежные системы пока «не обращались» в ЦБ с вопросом о возобновлении работы на российском рынке. Также Набиуллина отметила, что финансовый регулятор пока не будет учитывать в базовом прогнозе завершение войны в Украине.

«Мы обновляем наши прогнозы четыре раза в год в зависимости от того, какая информация появляется. <…> Пока мы считаем преждевременным в базовом прогнозе учитывать возможные последствия урегулирования (войны в Украине), будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказала глава российского Центробанка.

При этом она пообещала продолжить обсуждение с правительством механизмов возврата российских активов, замороженных за рубежом. В частности, Набиуллина назвала «абсолютно несправедливой» заморозку активов частных инвесторов, не попавших под санкции. В прошлом году, по ее словам, властям удалось разблокировать около 570 млрд руб. в виде ценных бумаг и выплат купонов, которые принадлежали 1,5 млн российских инвесторов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в скором времени снова начнут работать в стране, поскольку «они потеряли большой рынок» и будут стремиться вернуться на фоне переговоров России и США об окончании войны в Украине. Однако, по его мнению, россияне «уже привыкли» к новым сервисам, в частности, к Национальной системе платежных карт (банковские карты «Мир» и система быстрых платежей СБП), которая «показала технологичность и эффективность».

Visa и MasterCard объявили об уходе из России весной 2022 года из-за вторжения российской армии в Украину. После этого россияне стали массово получать банковские карты в странах СНГ, чтобы сохранить возможность расплачиваться за рубежом, в том числе с ЕС. Одним из ключевых направлений «карточного туризма» оказался Казахстан, в котором с 2022 года возник ажиотажный спрос на карты местных банков со стороны россиян. Только за июнь—июль 2022 года для российских граждан в стране выпустили 50,7% карт от годового объема эмиссии пластика.

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