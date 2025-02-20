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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Российские агенты провалились в Украине

15:33 1204

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех человек, подозреваемых в подготовке теракта по заданию России.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, 26-летний безработный мужчина и его 20-летняя подруга из Харькова получили предложение в Telegram выполнить задание в интересах РФ за денежное вознаграждение.

Для этого они приехали в Днепр, где арендовали квартиру, а затем отправились в Днепропетровскую область, где получили самодельное взрывное устройство. Вернувшись в Днепр, они оставили взрывчатку в съемном жилье, спрятав ключи для передачи другой сообщнице, 52-летней медсестре из Винницкой области.

Женщина забрала взрывчатку и заложила ее возле дома ветерана-правоохранителя. Она должна была активировать устройство дистанционно с помощью пульта, но в момент попытки подрыва ее задержали сотрудники контрразведки СБУ. Вскоре правоохранители арестовали и двух ее сообщников из Харькова.

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