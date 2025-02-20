Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»

Он также предупредил, что этот процесс может привести к выходу США из НАТО.

Болтон, который ушел от Трампа из-за разногласий по вопросам внешней политики, рассказал, что результатом любого соглашения станет ослабление Украины и Европы: «Будет прекращение огня, будет создана военизированная зона, начнутся переговоры, Украина согласится не вступать в НАТО - это соглашение, которое они могли бы написать в Кремле».

Болтон предупредил, что европейские лидеры рискуют принять неверное решение, если одобрят сделку Путина и Трампа по Украине, которая, скорее всего, будет заключена.

Он отметил, что прохладно относится к идее размещения миротворцев в Украине: «Я против развертывания миротворческих сил. Опыт работы с ООН показал, что, как только вы развертываете миротворческие силы, они могут стать постоянной частью ландшафта, и в этом случае это будет равносильно фактическому разделу Украины, который может стать де-юре через некоторое время».

Экс-советник Трампа отметил, что для Европы лучше оказать Украине твердую поддержку, пополняя запасы оружия, а не заниматься прогнозированием будущих сценариев, согласованных Трампом и Путиным: «Нет абсолютного обязательства вести переговоры о прекращении огня. Поэтому, если вы не готовы отказаться от любой возможности возвращения Украине ее территории, идея заморозки существующей линии фронта потенциально очень опасна».

Болтон посоветовал европейским лидерам обратиться к госсекретарю Марко Рубио, чтобы смягчить позицию Трампа и не допустить, чтобы разгром Украины превратился в выход США из НАТО. Он объяснил, что Трамп «не проводит политику в том смысле, в каком обычно понимают этот термин»: «И поэтому работа с разными членами, разговоры с Марко Рубио, разговоры с Майком Уолтцем, а не разговоры с Питом Хегсетом могут иметь значение».