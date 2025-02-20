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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
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Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»

наша корреспонденция о сценарии для Украины
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
15:49 1721

Один прокремлевский пропагандист в своем посте в Facebook предложил Владимиру Зеленскому ввести санкции против Дональда Трампа и его ближайшего окружения. И установить им запрет на въезд в Украину. Мол, Трамп, как никто другой, попадает под классификацию людей из украинского сайта «Миротворець», совершивших преступления против человечества.

Ядовитая, конечно, шутка. Но нет ничего невозможного в этом безумном мире. В Вашингтоне муссируются слухи о том, что Белый дом скоро введет санкции против Зеленского за то, что он не подчинился Трампу. Тот, как известно, потребовал отдать Америке Украину со всеми своим потрохами — редкоземельными ресурсами, нефтью, газом и разной инфраструктурой.

Зеленский, которому был дан всего один час на то, чтобы ознакомиться и подписать это унизительное соглашение, справедливо возмутился: Украина не Берег Слоновой кости все-таки, сказал он, с нами так нельзя.

Зеленский, которому был дан всего один час на то, чтобы ознакомиться и подписать это унизительное соглашение, справедливо возмутился: Украина не Берег Слоновой кости

И вот результат: если еще неделю назад речь шла о предстоящей встрече Зеленского и Трампа, то теперь американский президент выплевывает столь же саркастические, сколь и несправедливые обвинения в адрес украинского лидера, называя его «диктатором без выборов» и «комиком средней руки», который преступным образом «выманил» у США 350 миллиардов долларов, чтобы «пойти на войну, которую невозможно выиграть». Заметим: «пойти на войну», а не защищаться от агрессии.

Кто дал Трампу данные о том, что у Зеленского рейтинг не превышает 4 процентов? До такого даже в Кремле не додумались.

Но ощущение, что в Кремле и Белом доме сейчас один спичрайтер. «Зеленский был хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал. Он хороший актер», - говорит Путин. «А modestly successful comedian, Volodymyr Zelenskyy», - повторяет Трамп.

Кажется, у Трампа и Путина один спичрайтер

Ваш покорный слуга, который в течение по крайней мере двух последних лет следил за ужимками и прыжками кандидата в президенты Трампа, был абсолютно уверен: от него Украине не стоит ждать ничего хорошего. О чем не дадут соврать, делился своим мнением с читателями haqqin.az. Но такого все же не ожидал. От обещания закончить войну в Украине за 24 часа до продления срока до 100 дней и, наконец, завершение «миротворчества» тем, что теперь он принуждает Украину к безоговорочной капитуляции.

При этом весь мир с замиранием сердца следит за всеми речами человека. А он поражает каждый день. Вот последний «сюрприз». Трамп поручил обнародовать условия американских грантов, которые предоставляют российским оппозиционным медиа, частным гражданам и НКО. То есть можно с большой долей вероятности предсказать, что теперь российские оппозиционеры будут отсечены от американских правительственных источников финансирования, на которые они, собственно, и существовали помимо добровольных пожертвований от своих сторонников. В России таких оппозиционеров почти не осталось, оставшиеся борцы записаны в иноагенты, но в Америке их немало. В каких условиях они теперь окажутся?

Трамп делает Путину одну уступку за другой, и мешок с подарками, похоже, далеко не исчерпан. Путин хочет победить Зеленского и по очкам, и нокаутом. Отдельные украинские ренегаты ему в этом сильно помогают. Небезызвестный «артист» Арестович, когда-то советник Офиса президента Украины, теперь называет Зеленского «не вполне вменяемым клоуном-диктатором» и «больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну».

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«Нокаутом» Путин посчитает свержение нынешнего правительства в Украине и установление там марионеточного правительства, чтобы незалежная стала вариантом Беларуси, но с еще более послушным и предсказуемым лидером.

Тот же проходимец Арестович поведал, что, по его данным, делегации США и России в Саудовской Аравии в принципе договорились о главных пунктах соглашения по «умиротворению» Украины. Среди требований России следующие: избрание в Киеве правительства, полностью контролируемого Кремлем.

Официальный отказ Украины от четырех указанных Путиным «ДНР», «ЛНР», Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей. Украина при этом обязуется вывести войска из двух последних областей, включая города Херсон и Запорожье.

Киев должен радикально сократить армию и над ней будет установлен контроль со стороны российских офицеров.

Никаких иностранных вооруженных сил на украинской территории не должно быть никогда. Как и никакого сотрудничества с иностранными военными спецами.

На все это Зеленский скажет: «А хуху не хохо?»

Что говорит провокатор Арестович?

Но чтобы не было «не хохо», украинским властям требуется мощная поддержка Европы. Европа пытается мобилизоваться. Эммануэль Макрон проводит одну за другой встречи на высшем уровне с лидерами соседних стран. Главный вопрос на них — о предоставлении мощной военной помощи Украине.

Сейчас, когда исчезли последние иллюзии в отношении поддержки Америки и никто не знает, отправит ли Белый дом Киеву те пакеты помощи, которые были одобрены предыдущей администрацией Джо Байдена, Украине не на кого больше опереться, кроме как на дружественные европейские государства.

Но и на этом фронте не все складывается удачно. Продвигаемый Францией и Великобританией проект отправки в Украину миротворцев численностью до 25- 30 тысяч человек завис в воздухе из-за противодействия Германии и других государств.

Некоторые американские военные эксперты предполагают, что европейцам было бы проще отправить в Украину самолеты со своими военными пилотами, чтобы те, не ввязываясь в сражения, закрывали бы украинское небо от ракет и «шахедов». Однако и этот проект пока выглядит сомнительным.

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Есть и еще она колоссальная трудность. Большая часть вооружений, которую европейцы могли бы поставить Украине, имеет американскую начинку. В некоторых видах оружия американские комплектующие составляют две трети.

В свое время британцы уже сталкивались с этой трудностью при поставках Киеву авиационных ракет Storm Shadow. Там тоже были детали Made in USA и им пришлось просить разрешение Пентагона и администрации Байдена. Там довольно долго чесали в затылках, но потом такое разрешение Байден дал. 

Что сделает в этой ситуации Трамп, по-моему, ясно.

Есть и еще один сюжет, вытекающий из встречи американской и российской делегации в Саудовской Аравии. Это декларированное с обеих сторон желание наполнить персоналом и возобновить нормальное функционирование посольств в обеих странах. Сергей Лавров назвал это наименее трудным этапом общего плана урегулирования.

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Одновременно Москва требует возврата двух дач, находящихся в собственности России, в штатах Нью-Йорк и Мериленд. «Дачи» - скромно сказано. В Мериленде этот объект, когда-то открывшийся моему взору, представляет собой территорию в несколько десятков га в идиллической сельской местности. С уютными коттеджами, подстриженными лужайками да еще и протекающей рядом рекой. По американским понятиям, 4-звездочный resort. Не знаю, какая там проводилась «разведывательная деятельность», из-за которой Барак Обама изъял эту территорию. По моему наблюдению, господа дипломаты там в основном пили от рассвета до заката и наоборот. Вот теперь, скорее всего, вновь прибывшим в Вашингтон деятелям будет предоставлена возможность предаваться излюбленному времяпрепровождению на пленэре: не под стенами же посольства квасить.

Новое открытие посольства США в Москве, очевидно, предполагает, что там вновь станут выдавать туристические визы в Америку. И, стало быть, россиянам не нужно будет запрашивать визы в Варшаве, куда их сейчас посылают из Москвы, в Ереване или Астане.

И это, возможно, будет в гуманитарном плане единственным позитивом от переговорного процесса. Но одновременно получается фантасмогорическая картина. У посольства США в Москве будут выстраиваться километровые очереди желающих попасть в Америку. А в это время украинские города по-прежнему будут обстреливаться российскими «кинжалами» и «искандерами»…

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