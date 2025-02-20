Кардиообследование жителей Джебраила и Зангиланского района

В рамках программы «Великое возвращение» 19-20 февраля медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения в городе Джебраил и в Зангиланском районе организовано двухдневное кардиологическое обследование населения.

В первый день мероприятия в селе Агалы Зангиланского района были организованы кардиологические осмотры граждан. В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиологи, медсестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

На следующий день медицинская акция продолжилась в городе Джебраил. Жителям, у которых в ходе медобследований выявлены проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

После медицинских обследований для общественности Зангилана и Джебраила было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.