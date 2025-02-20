Кардиообследование жителей Джебраила и Зангиланского района
В рамках программы «Великое возвращение» 19-20 февраля медперсоналом Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения в городе Джебраил и в Зангиланском районе организовано двухдневное кардиологическое обследование населения.
Основной целью мероприятия является предотвращение заболеваний сердечно-сосудистой системы, раннее выявление риска инфаркта миокарда и назначение соответствующего лечения.
В первый день мероприятия в селе Агалы Зангиланского района были организованы кардиологические осмотры граждан. В рамках акции бригада специалистов НИИ кардиологии, в том числе кардиологи, медсестры и лаборанты провели медицинское обследование населения. Также была проведена электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография (Эхо КГ), экспресс-методом гражданам измеряли общий уровень холестерина и глюкозы в крови. Помимо этого, гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.
На следующий день медицинская акция продолжилась в городе Джебраил. Жителям, у которых в ходе медобследований выявлены проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.
После медицинских обследований для общественности Зангилана и Джебраила было организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам пропаганды здорового образа жизни, а также оказания первой помощи при повышенном артериальном давлении и сердечном приступе.
Выступившая с подробной презентацией директор НИИ кардиологии Гюльназ Дадашева отметила, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из актуальных вопросов современной медицины. По словам директора НИИ кардиологии, наиболее значительными поведенческими факторами риска болезней сердца и инсульта являются нездоровое питание, низкий уровень физической активности, а также такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем.
Вместе с тем, на мероприятии местному населению была предоставлена полезная информация о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике, а также даны ответы на интересующие участников вопросы.
В ходе двухдневной акции в селе Агалы Зангиланского района и в городе Джебраил были осмотрены около 250 граждан. В то же время, гражданам, нуждающимся в инвазивном обследовании, выдано соответствующее направление для прохождения осмотра в столице.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.