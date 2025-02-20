USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

В лотереях, организованных Аzərlotereya, выиграны крупные призы

15:58 422

Благодаря успешной деятельности ОАО Аzərlotereya продолжает вносить вклад в экономику страны, создание рабочих мест, реализацию социальных проектов и развитие спорта, оставаясь одним из крупнейших налогоплательщиков Азербайджана.

На сегодняшний день компания предлагает около 100 видов игр, включая тиражные, мгновенные, электронные, виртуальные спортивные и виртуальные лотереи, а также ставки на спорт. Максимальный возможный выигрыш составляет 1 миллион манатов и может быть получен в лотерее Super Keno.

За последние три года в лотереях компании были выиграны значительные суммы. В 2023 году крупнейший выигрыш – 913 048 манатов – был зарегистрирован в лотерее «4+4», и его обладателем стал житель Хачмаза Камран Маммадсаидов. Позднее в той же лотерее житель Саатлы Сакин Гусейнов выиграл джекпот в размере 530 359 манатов. Среди участников мгновенных лотерей наибольший приз – 500 000 манатов – в лотерее Prestij выиграл Гусейн Буньятов.

Важно отметить, что все выигрыши свыше 3 000 манатов выплачиваются исключительно безналичным расчетом через банковский перевод, а информация о победителях фиксируется как в компании, так и в соответствующих банках.

Кроме того, в соответствии с внутренними правилами этики и дисциплины компании, а также стандартами Всемирной лотерейной ассоциации (WLA), членом которой является Аzərlotereya и аудит которой проходит ежегодно, сотрудникам компании запрещено участвовать в лотереях. Для обеспечения контроля за этим правилом разработаны специальные механизмы.

Следует подчеркнуть, что Аzərlotereya строит свою деятельность на принципах прозрачности, ежегодно проходит аудит у одной из компаний «Большой четверки» и публикует финансовые отчеты на своем официальном сайте. Согласно требованиям законодательства, деятельность компании регулируется соответствующими органами.

Все процессы в компании организованы в соответствии с международными стандартами и ежегодно проходят аудит и сертификацию уполномоченными организациями на соответствие стандартам WLA.

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили добавлено фото; обновлено 16:24
16:24 1701
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании главное на этот час
13:34 5825
Что за проект нового СССР навязывает Лавров?
Что за проект нового СССР навязывает Лавров? горячая тема
03:33 11982
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
15:41 1187
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
15:09 2006
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси фото
14:48 749
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля обновлено 14:39
14:39 5840
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 2975
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 3061
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 9021
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8613

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили добавлено фото; обновлено 16:24
16:24 1701
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании главное на этот час
13:34 5825
Что за проект нового СССР навязывает Лавров?
Что за проект нового СССР навязывает Лавров? горячая тема
03:33 11982
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
15:41 1187
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
15:09 2006
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси фото
14:48 749
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля обновлено 14:39
14:39 5840
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 2975
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 3061
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 9021
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8613
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться