Трамп «через спутники видит» сотни тысяч погибших российских и украинских военных

Президент США Дональд Трамп оценивает потери РФ в войне с Украиной в 900 тыс. военнослужащих, зато Украина потеряла в войне, по его словам, около 700 тыс.

«Я считаю, что Россия потеряла 900 тыс. солдат, я думаю, что Украина потеряла, вероятно, 700 тыс., и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», - сказал Трамп во время брифинга в Майами.

Трамп сказал, что спутниковые снимки полей боев напоминают «современную версию Геттисберга» (битва при Геттисберге - самая кровопролитная битва Гражданской войны в США, состоялась в 1863 году).

«Это не американские солдаты, это даже не солдаты с Ближнего Востока в случае Украины, России, но это люди, это преимущественно молодые люди из России и Украины, которых просто уничтожают, это ровные поля, и пуля летит, и пуля останавливается, когда касается кого-то. Люди, которые погибли в этой битве - солдаты, молодые солдаты, в некоторых случаях старые солдаты, потому что у них заканчиваются люди», - добавил Трамп.