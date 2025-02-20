USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Банк АВВ представил важную услугу для корпоративных клиентов

16:17 141

Состоялась встреча группы пользователей SWIFT, организованная по инициативе Центрального банка Азербайджана и Всемирного межбанковского финансово-телекоммуникационного сообщества (SWIFT). В мероприятии приняли участие представители банков, работающих в Азербайджане и использующих услуги SWIFT.

На встрече Банк АВВ представил услугу G4C, разработанную в партнерстве с SWIFT. Теперь корпоративные клиенты могут с помощью интернет-банкинга отслеживать переводы, поступающие из-за рубежа в иностранных валютах, и контролировать статус операций.

Это одно из инновационных решений, которые Банк АВВ внедрил в банковский сектор страны. До появления этой возможности от Банка АВВ, клиенты могли отслеживать только переводы, отправленные из Азербайджана за границу в иностранной валюте. Теперь благодаря запуску услуги G4C корпоративные клиенты могут контролировать статус переводов в страну и из страны с помощью Интернет-банкинга.

Во время встречи обсудили предстоящий запуск продуктов Pre-validation и Swiftref, которые Банк ABB скоро представит своим клиентам в рамках сотрудничества со SWIFT.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили добавлено фото; обновлено 16:24
16:24 1701
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании главное на этот час
13:34 5828
Что за проект нового СССР навязывает Лавров?
Что за проект нового СССР навязывает Лавров? горячая тема
03:33 11983
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
15:41 1194
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
15:09 2010
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси фото
14:48 749
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля обновлено 14:39
14:39 5842
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 2977
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 3062
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 9021
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8613

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили
Ильхам Алиев принял спикера парламента Ирана: что обсудили добавлено фото; обновлено 16:24
16:24 1701
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании главное на этот час
13:34 5828
Что за проект нового СССР навязывает Лавров?
Что за проект нового СССР навязывает Лавров? горячая тема
03:33 11983
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
Болтон: Сделка Трампа по Украине «близка к капитуляции»
15:41 1194
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
Украинцы взяли на вооружение методы «Моссада»
15:09 2010
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси
Али Асадов встретился со спикером парламента Беларуси фото
14:48 749
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля
Украина готовит «масштабное наступление». Реакция Кремля обновлено 14:39
14:39 5842
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
Премьер Польши о «вынужденной капитуляции» Украины и «поражении Запада»
13:46 2977
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
13:18 3062
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО
Турция насторожилась… ведь Трамп разваливает НАТО горячая тема
02:41 9021
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 8613
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться