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В Азербайджан вернули миллионы долларов

16:45 1485

На основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают Азербайджанской Республике денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждаются уголовные дела и проводится предварительное расследование.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно сообщению, до настоящего времени в результате мер, проводимых прокуратурами Хазарского, Ясамальского и Хатаинского районов Баку, обеспечено возвращение на уполномоченный банковский счет в Азербайджане части денежных средств, полученных некоторыми субъектами предпринимательства от покупки и продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной за рубеж, на сумму более 53,3 миллиона долларов США (более 90,6 миллиона манатов).

Органами прокуратуры продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий по данной категории расследований.

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