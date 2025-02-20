В Госкомитете обсудили возвращение в Карабах

18 февраля состоялось очередное заседание коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Было отмечено, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева ведется активная работа по реализации приоритетных направлений I Государственной программы «Великого возвращения», а также осуществляется постепенное возвращение населения в восстанавливаемые и перестраиваемые населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях.

Подчеркнуто, что глава государства держит под личным контролем восстановительно-строительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, регулярно посещая эти регионы. Высоко оценено участие первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этих визитах и встречах с бывшими вынужденными переселенцами, вернувшимися на малую родину.

На заседании коллегии обсуждались вопросы организации переселения в рамках программы «Великое возвращение», проведения информационно-пропагандистской работы, совершенствования деятельности региональных подразделений Госкомитета, приема и рассмотрения обращений граждан, соблюдения исполнительной дисциплины, а также эксплуатационного состояния жилых помещений фонда временного размещения вынужденных переселенцев. Были заслушаны отчеты руководителей соответствующих структурных подразделений, озвучены замечания, мнения и предложения.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подчеркнул важность ответственного выполнения поставленных задач. Отмечено, что деятельность Госкомитета и реализация мероприятий I Государственной программы «Великого возвращения» должны осуществляться своевременно и в полном объеме.

По итогам заседания приняты соответствующие решения и даны поручения.