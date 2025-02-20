США: Интересы с Россией совпадают, можем снять санкции, этот неуместный Зеленский…

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или «вообще отменить» санкции в отношении России, сообщает в четверг Bloomberg.

«США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России», - приводит агентство слова министра.

Кроме того, Бессент счел «неуместными» многие высказывания президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что многие из его (Зеленского) высказываний в Мюнхене были неуместными, - заявил министр. - Он мне сказал в Мюнхене, что подпишет соглашение о минералах, он этого не сделал».

Кроме того, в Белом доме заявили, что интересы США и РФ «в вопросе урегулирования украинского конфликта совпадают».

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны. Это был исторический первый шаг, и он начался с того исторического телефонного разговора, который президент [США Дональд] Трамп провел с [российским лидером Владимиром] Путиным, и меры по укреплению доверия, предпринятой в связи с освобождением [Россией американца] Марка Фогела», - отметил он.