В Санкт-Петербурге настраивают «этнический глаз»

В Санкт-Петербурге восемь тысяч городских камер наружного наблюдения настроят на распознавание «этнической идентичности», сообщают российские СМИ.

Чиновники утверждают, что система будет использоваться для отслеживания мигрантов и мест их компактного проживания.

По их словам, новый функционал позволит обеспечивать безопасность во время массовых мероприятий, а также оперативно привлекать волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, владеющих разными языками.

Глава комитета по межнациональным отношениям администрации Петербурга Олег Капитанов заявил, что система разработана для борьбы с «формированием этнических анклавов» и принятия «своевременных превентивных мер по недопущению социальной напряженности в регионе».

Как пишет «Коммерсантъ», на закупку лицензии для технологии распознавания этнической принадлежности выделено 38,4 миллиона рублей.

Инициатива вызвала споры и критику с этической точки зрения. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев назвал проект «унижающим человеческое достоинство».