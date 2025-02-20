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США призвали G7 не называть Россию «агрессором»

17:25 982

США выступают против того, чтобы Россию называли «агрессором» в заявлении G7 к третьей годовщине начала боевых действий на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

По данным газеты, участие президента Украины в саммите «Большой семерки» пока не подтверждено. Мероприятие пройдет по видеосвязи 24 февраля.

Администрация президента США Дональда Трампа, комментируя боевые действия, называет их «украинским конфликтом», отметили два собеседника FT.

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