Азербайджанская служба BBC приостановила свою деятельность

BBC закрыла свой офис в Азербайджане.

В заявлении BBC, выпущенном в четверг, говорится, что корпорация приняла «вынужденное решение» закрыть свой офис в стране после устного распоряжения Министерства иностранных дел Азербайджана.

BBC подчеркнула, что журналисты корпорации в Баку свою деятельность приостановили до прояснения ситуации, но намерена и дальше продолжать вести репортажи на азербайджанском языке.

Азербайджанская служба BBC News работала в стране с 1994 года, сначала это было радиовещание, а затем цифровые платформы.