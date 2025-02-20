Глава МИД Франции: Надо затянуть пояса, чтобы не умолять американцев или китайцев

Франция должна увеличить расходы на оборону и безопасность, чтобы не зависеть от США и Китая, заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире RTL. Он допустил, что в связи с этим жителям придется «затянуть пояса», поскольку перекладывать решение данного вопроса на будущее поколение больше нельзя.

Барро напомнил, что США еще до возвращения Дональда Трампа в президентское кресло взяли курс на выход из НАТО и Европы. Поэтому, если Франция не хочет оказаться в числе тех, кто будет «умолять американцев или китайцев» предоставить им оборонные технологии, то нужно «проснуться» уже сейчас и взять на себя ответственность за собственную безопасность, отметил министр.

По словам Барро, это потребует «серьезных усилий, в том числе на уровне бюджета». «Нам предстоит еще многое проделать, чтобы позаботиться о себе, если мы хотим оставаться свободными и независимыми», — предупредил он. Помимо трат на оборону, министр напомнил о необходимости вложений в борьбу с последствиями изменения климата. С его точки зрения, участвовать в покрытии перечисленных расходов должны все жители страны, учитывая, что поставлено на карту.

Барро добавил, что обеспечением собственной безопасности следует заняться не только Франции, но и другим странам Европы. Ранее, выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что сейчас жители региона плохо понимают, зачем увеличивать траты на оборону, и призвал проводить «разъяснительную работу», начиная уже со школы, чтобы граждане были готовы «пойти на необходимые жертвы».

Согласно проекту бюджета Франции, в 2025 году ее военные расходы вырастут более чем на €3 млрд, до €50,5 млрд, что составляет 2% ВВП, как того требует членство в НАТО. С 2017 года страна планомерно наращивает оборонный бюджет с целью удвоить его к 2030 году, до €67,4 млрд. При этом правительство Франсуа Байру решило сократить социальные расходы и увеличить налоги, чтобы избежать дальнейшего роста дефицита бюджета, который в 2024 году превысил 6%.