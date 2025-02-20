США впервые не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Среди подписантов документа — представители более 50 стран, подготовивших резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

США впервые с начала войны РФ в Украине отказались подписать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России, пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

«В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций в поддержку справедливого мира в Украине», — сказал один из собеседников Reuters.

Как отмечает агентство, голосование в ООН все еще может состояться без поддержки США, но вряд ли получит широкую поддержку.

В тексте резолюции авторы подтверждают «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ». В документе содержится призыв к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному разрешению конфликта».

Вашингтон отказался поддержать резолюцию вскоре после прошедших в Эр-Рияде переговоров с делегацией Росcии, по итогам которых стороны договорились устранять «раздражители» в отношениях.