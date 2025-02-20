Заявления Трампа по Украине «превзошли все ожидания» Кремля

По данным источников агентства, даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, который президент РФ Владимир Путин себе не позволял.

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Украины в последние дни превзошли все ожидания Кремля, пишет Bloomberg.

Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки по прекращению войны, заявил источник, говоривший на условиях анонимности.

Президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором». Трамп заявил украинскому лидеру, что «лучше действовать быстро», чтобы достичь соглашения с Россией, «иначе у него не останется страны».

Европейские столицы с шоком отреагировали на резкий поворот Трампа, одновременно пытаясь заверить Киев в поддержке континента и умиротворить Вашингтон.