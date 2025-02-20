Конгрессмены США за Украину
18:14 426
Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что большинство в Конгрессе США выступает за Украину и против действий президента России Владимира Путина.
"Решающее число членов Конгресса США от обеих партий готовы, хотят и могут сделать все, что потребуется, чтобы не допустить вознаграждения диктатора Путина", — написал Брайан Фицпатрик в соцсетях.
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