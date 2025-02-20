Ни у Запада, ни у Украины не было ни малейших шансов победить в войне

Он приводит пять аргументов, почему, по его мнению, войну нужно прекращать.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявляет, что в Украине должен наступить мир, потому что оружейные склады и военная промышленность Европы "истощены", у России "численное превосходство", а военные поставки Украине, по его мнению, не помогут.

1. Страны Западной Европы "проводят внутреннюю политику (в отношении миграции и цензуры), которая оскорбляет чувства большинства американцев, и оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость".

2. "У русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружении в Украине, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи. Опять же, помощь в настоящее время поступает".

3. США "сохраняют существенное влияние на обе стороны конфликта".

4. Для прекращения "конфликта" необходимо "поговорить с людьми, которые участвовали в его начале и поддержании.

5. "Конфликт оказал и продолжает оказывать давление на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого). Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов".

«Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к этому сейчас. Президент Трамп баллотировался с этим, он победил с этим, и он прав в этом. Это ленивая, неисторическая чушь - нападать как на «умиротворение» («умиротворение агрессора» - одно из обвинений сейчас в адрес Трампа, который хочет закончить войну в Украине на компромиссной основе - Ред.) на признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта. Именно этот интерес, а не морализм или историческая безграмотность, будет определять политику президента Трампа в ближайшие недели», - заявил Вэнс.