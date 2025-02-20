Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?

То, что рано или поздно зайдет речь об отправке НАТОвских военных на Украину под тем или иным предлогом, было понятно еще в 2022 году, когда стало ясно, что это все надолго. Тогда же впервые – в гипотетическом плане – уже поднимался и вопрос о создании «бесполетной зоны» над Украиной. Но последнее предложение тогда отвергли с ходу, рассудив, что так и до войны НАТО уже с Россией дело дойдет. Те идеи, однако не умерли и сейчас снова начинают оживать. Французский президент Макрон еще год назад вбросил идею об отправке военнослужащих своей страны в Украину. Сто раз оговорившись: мол, не на передовую, может, на границу с Беларусью или куда-то в тыл, чтобы подстраховать ВСУ. Год европейцы привыкали к этой мысли и вот теперь, кажется, привыкли. Во многом благодаря президенту США Трампу, который так «резво с места в карьер» начал переговоры с Москвой, что Европа опешила, не без оснований опасаясь, что ее могут оставить в стороне и договориться с русскими по-американски. Но чтобы «присесть» за стол переговоров с Америкой и Россией, нужны аргументы. Один из них – антироссийские санкции, которые ЕС пока отменять не собирается. А собирается вводить новые. Санкции – это да, аргумент, согласился госсекретарь США Марко Рубио, - если Европа их ввела, то имеет право сидеть за столом переговоров. Другой аргумент – военная сила. Или, как формулируют в Киеве, «гарантии безопасности» (для Украины). Тем более что в НАТО Украину не принимают.

И вот Британия и Франция приступили к разработке плана развертывания неких военных сил, которые могли бы как раз гарантировать, что Россия вновь не нападет на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня. То есть размещение должно состояться уже после (и, если!) заключения такого соглашения. Самолеты, входящие в состав корпуса, могли бы базироваться в Польше и Румынии, а сухопутные войска на их восточных границах, чтобы их можно было быстро перебросить в Украину в случае необходимости. Также могут быть развернуты две оперативные группы в Черном море - для разминирования и для морского патрулирования. Однако англичане и французы хотели бы втянуть в это дело еще и Америку – в виде американских самолетов «прикрытия», спутниковой разведки, а также размещения американских ракет и ПВО в близлежащих с Украиной странах. Согласно утечкам в прессу (они выглядят достаточно достоверно), может быть развернуто до 30 000 европейских солдат, которые будут дислоцированы в крупных городах, портах, на объектах критической инфраструктуры, но эти войска не будут отправлены на восток страны, где проходит линия фронта. Чтобы убедить Трампа присоединиться к инициативе, в Вашингтон на следующей неделе отправится британский премьер Кир Стармер, а вслед за ним «дублем два» отправится и Макрон. Реакции самого президента Украины Зеленского на данную инициативу пока нет (к тому же сама инициатива пока официально не выдвинута) – удовлетворят ли его такие «гарантии»? Будут ли они достаточны для того, чтобы он согласился присоединиться к российско-американским переговорам? Ранее Зеленский выражал готовность и желание принять 100-150-тысячный европейский корпус. Не меньше. Каковой «расслабленной» Европе собрать и оснастить будет непросто.

Ранее Москва уже не раз дала понять, что никаких «миротворцев» в лице европейских сил в Украине она не примет категорически. Ни под флагом НАТО, ни под каким другим. Однако тут другое, тут хуже (для Москвы). Это никакие не миротворцы, для размещения которых, согласно сложившейся международной практике, требуется согласие обеих сторон конфликта, а в идеале еще и мандат от Совета безопасности ООН. Как правило, национальный состав таких миротворческих сил состоит из представителей нейтральных по отношению к данному конфликту государств. Формат контингента, обговариваемого Парижем и Лондоном, под категорию миротворческого совсем не подходит. Это, по сути, экспедиционный корпус, присланный на подмогу одной из воюющих сторон. При этом Америка категорически не хочет быть втянутой в конфликт. Также все понимают, и не только американцы, что любой режим прекращения огня в нынешней ситуации будет шатким, он всегда бывает шатким при любом военном конфликте. И прежде, чем он устоится, должно пройти какое-то время и выработаны меры доверия и контроля. Так что этой попытке втянуть Америку в военный конфликт, в который она втягиваться не хочет, надо полагать, Трамп будет противиться. И Стармер может съездить в Вашингтон, конечно, но не факт, что он получит четкие обязательства со стороны США. Вашингтон уже не раз исключал отправку своих войск в Украину, настаивая на том, что именно Европа должна взять на себя ответственность за безопасность на континенте, в том числе по Украине. Также американцы давали понять, что европейские миротворцы (или те, кого собираются отправить на Украину) не будут подпадать под действие соглашений о коллективной обороне НАТО, если их, скажем, атакует Россия.

Пока ни одна европейская страна ЕС, кроме Швеции и Нидерландов, не выразила желания присоединиться к инициативе, подобной англо-французской. Болгария, Словакия, Хорватия и Польша категорически исключили такую возможность, Италия отнеслась скептически к самой идее в принципе, Берлин (пока там канцлером Шольц) заявил, что об этом слишком рано говорить. В качестве одного из вариантов «гарантий» для Украины может быть сделан бОльший акцент на средствах ВВС и ВМС при минимальном развертывании сухопутных сил. В этом случае Париж и Лондон рассчитывают на преимущество НАТОвских сил над российскими именно в данных сферах. Оговаривается, что прикрытие с воздуха будет предусматривать открытие воздушного пространства Украины для коммерческих авиарейсов, также поддержания безопасности морского судоходства по Черному морю. Игра эта тоже довольно опасная. По сути, речь идет о попытках создать нечто вроде бесполетной зоны по факту, какие бы оговорки насчет «коммерческой авиации» при этом не делались. А какие могут случиться трагедии при совмещении в одном воздушном пространстве работы ПВО и полетов гражданской авиации, все недавно видели на примере лайнера авиакомпании AZAL в небе над Грозным. Наконец, где-то в недрах недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности в Европе родилась еще одна креативная идея, а именно - дать Киеву твердое обещание, что в случае повторного нападения со стороны России Украина автоматически будет принята в НАТО. Авторы (американские) этого предложения, похоже, хотят обмануть одновременно и Москву, и Киев, и себя тоже.