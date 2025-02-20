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Зеленский встретился со спецпосланником Трампа

19:07 1357

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

На опубликованных со встречи кадрах Келлог заходит в кабинет украинского лидера и здоровается с ним. Они сразу начинают беседовать, стоя перед столом рядом с журналистами.

После переговоров была запланирована совместная пресс-конференция, однако ее отменили по просьбе американской стороны, сообщают украинские СМИ.

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