Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
19:07 1357
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.
На опубликованных со встречи кадрах Келлог заходит в кабинет украинского лидера и здоровается с ним. Они сразу начинают беседовать, стоя перед столом рядом с журналистами.
После переговоров была запланирована совместная пресс-конференция, однако ее отменили по просьбе американской стороны, сообщают украинские СМИ.
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