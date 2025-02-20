Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы

Об этом заявил советник президента Румынии по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Диаконеску, которого цитирует румынское издание HotNews.

Представители России просили Соединенные Штаты во время переговоров в Саудовской Аравии о выводе войск из Восточной Европы, чтобы Москва могла взять этот регион "под свой контроль по модели 1989 года".

По словам Диаконеску, американская сторона “отказалась на этом этапе, но мы не имеем никаких гарантий”. В эфире телеканала Antena 3 он назвал переговоры в Рияде драматическим моментом, но добавил, что россиянам не удалось убедить американцев.

«Это драматический момент… Во-первых, встреча между российскими и американскими представителями — чего хотела Россия? Два аспекта — узнать, удастся ли ей сделать США союзником в проектах ялтинского типа. Второй — если нет, то убедить американскую сторону расколоть трансатлантические отношения», — сказал он.

Диаконеску добавил, что россияне попросили американцев отозвать гарантии безопасности, предоставленные странам, которые вступили в НАТО после 1997 года. С такой просьбой Москва обращалась и до вторжения в Украину, но американская сторона тогда отказала.

«Они рассчитывают на то, что в какой-то момент США будут побуждать своих европейских партнеров по НАТО отозвать гарантии безопасности, предоставленные в 1997 году. Чтобы те, кто присоединился после 1997 года, больше не пользовались ими, и тогда мы вошли бы в переговорный контекст, в котором не были бы задействованы, как в Ялте, и который, очевидно, привел бы к признанию российской зоны влияния», — сказал Диаконеску.

По его мнению, с точки зрения России близость НАТО должна быть максимально ограничена для того, чтобы отодвинуть свой источник «угрозы», который они заложили в общественном мнении.