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Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы

советник президента Румынии
19:22 1475

Представители России просили Соединенные Штаты во время переговоров в Саудовской Аравии о выводе войск из Восточной Европы, чтобы Москва могла взять этот регион "под свой контроль по модели 1989 года".

Об этом заявил советник президента Румынии по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиан Диаконеску, которого цитирует румынское издание HotNews.

По словам Диаконеску, американская сторона “отказалась на этом этапе, но мы не имеем никаких гарантий”. В эфире телеканала Antena 3 он назвал переговоры в Рияде драматическим моментом, но добавил, что россиянам не удалось убедить американцев.

«Это драматический момент… Во-первых, встреча между российскими и американскими представителями — чего хотела Россия? Два аспекта — узнать, удастся ли ей сделать США союзником в проектах ялтинского типа. Второй — если нет, то убедить американскую сторону расколоть трансатлантические отношения», — сказал он.

Диаконеску добавил, что россияне попросили американцев отозвать гарантии безопасности, предоставленные странам, которые вступили в НАТО после 1997 года. С такой просьбой Москва обращалась и до вторжения в Украину, но американская сторона тогда отказала.

«Они рассчитывают на то, что в какой-то момент США будут побуждать своих европейских партнеров по НАТО отозвать гарантии безопасности, предоставленные в 1997 году. Чтобы те, кто присоединился после 1997 года, больше не пользовались ими, и тогда мы вошли бы в переговорный контекст, в котором не были бы задействованы, как в Ялте, и который, очевидно, привел бы к признанию российской зоны влияния», — сказал Диаконеску.

По его мнению, с точки зрения России близость НАТО должна быть максимально ограничена для того, чтобы отодвинуть свой источник «угрозы», который они заложили в общественном мнении.

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