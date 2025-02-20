Что Эрдоган пообещал Зеленскому?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает экс-министр иностранных дел Украины (2019-2020 гг), экс-вице-премьер (2020 год) и бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Один из близких соратников президента Зеленского пытается объяснить решение США, лишивших Украину поддержки. Под давлением американцев отступает и Евросоюз. Чем В.Пристайко объясняет разрозненность и многоголосие в команде Трампа? Неужели Вашингтон решил расколоть союз России с Китаем и привлечь на свою сторону Путина? И почему Запад отдает в жертву субъектность Украины? Справится ли с новыми геополитическими вызовами президент Зеленский или Украине нужен новый лидер?

Как экс-глава МИД Украины объясняет неожиданный визит Зеленского в Турцию? Что Эрдоган пообещал украинскому президенту? Может Зеленский полетел в Анкару, чтобы ужалить главного конкурента Турции саудитов?

А почему Путин, напрочь отвергая вступление Украины в НАТО, допускает евроинтеграцию Киева?

Могут ли военные захватить власть в Киеве? В Украине наступает эпоха гетманщины?

Обо всем этом Э.Фатуллаев спросил В.Пристайко.

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