«Я думал, еду учиться...»

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интервью с пленённым в Украине северокорейцем
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Южнокорейское издание The Chosun Daily взяло интервью у пленного в Украине снайпера из КНДР, который воевал на стороне РФ.

Северокорейскому снайперу Ри всего 26, а в армии он уже 10 лет. Он говорит, что "единственный сын и очень переживает за своих тяжело больных родителей": если Пхеньян узнает о его пленении, их могут выслать из столицы.

"Меня отправили в Россию якобы учиться, а в итоге мы воевали под Курском", - сказал он.

Его подразделение KPASOF (Силы специальных операций КНА) направили в Курскую область. Он уверяет, что лишь по прибытии на место им сообщили, что предстоят боевые действия. По словам Ри, в составе было около 2500 северокорейских солдат.

Воевать пришлось против "дьявольских дронов", которые благодаря инфракрасному датчику находят цели даже ночью. Большая часть сослуживцев Ри были убиты от беспилотников и артиллерийских ударов. У самого Ри ранены рука и челюсть.

"Нам не хватило навыков противодействия дронам. Нас убеждали, что все операторы беспилотников в украинской армии являются южнокорейскими солдатами", - говорит Ри.

Из-за травмы челюсти Ри не может есть твердую пищу. Он мечтает о рамене, но вынужден ограничиваться кашами. Ему страшно за семью, но он уже думает о том, чтобы подать заявление на убежище и отправиться в Южную Корею.

Ри уверен, что Северная Корея официально отрицает свое участие, чтобы не портить внешние отношения. Но реальность такова: "Почти все, с кем я приехал, погибли. Я остался один".

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