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Трамп ненавидит Украину

The Times
20:06 324

Враждебность президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому прослеживается ещё со времён его первого срока в Белом доме: в 2019 году Трампу был объявлен импичмент из-за обвинений в заморозке почти $400 миллионов военной помощи Киеву, пишет The Times.

Сделано это было с целью вынудить Украину начать расследование против Джо Байдена, тогда ещё бывшего вице-президента США, и его сына Хантера — это происходило накануне президентских выборов 2020 года.

Утверждается, что Трамп даже отправил своего личного адвоката в Украину, чтобы тот убедил Зеленского публично объявить о расследовании, что могло навредить шансам Байдена на победу. Зеленский не хотел заморозки помощи и согласился объявить о расследовании в интервью CNN, однако вскоре в США разразился скандал, по итогам которого помощь Киеву была выплачена, а интервью отменено.

Кроме того, во время слушаний по импичменту специальный посланник США в Украине при Трампе Курт Волкер заявил, что президент охарактеризовал Украину как «коррумпированную страну, полную ужасных людей».

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