Трамп ненавидит Украину

Враждебность президента США Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому прослеживается ещё со времён его первого срока в Белом доме: в 2019 году Трампу был объявлен импичмент из-за обвинений в заморозке почти $400 миллионов военной помощи Киеву, пишет The Times.

Сделано это было с целью вынудить Украину начать расследование против Джо Байдена, тогда ещё бывшего вице-президента США, и его сына Хантера — это происходило накануне президентских выборов 2020 года.