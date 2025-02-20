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Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам

20:22 1975

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц призвал Киев "сбавить тон" и заключить договор о добыче в Украине полезных ископаемых, который президент Владимир Зеленский отказался подписывать. Об этом Уолц заявил в эфире Fox News.

Уолтц заявил о фрустрации в Белом доме из-за того, что украинская сторона отвергла "действительно историческую возможность иметь США как соинвестора в украинскую экономику, ее ресурсы и настоящего партнера в будущем Украины способом, который стал бы лучшей гарантией безопасности из тех, которые они хотят".

Он, в частности, упомянул о фрустрации вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене и министра финансов Скотта Бессента, который якобы зря "проделал весь этот путь в Киев".

"Учитывая то, что Америка сделала для Украины, им нужно сбавить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение", – сказал Уолтц.

Однако, по словам советника, разногласия США с Украиной не являются непримиримыми: "Президент также сказал, как сильно он любит украинский народ, и он был первым, кто дал им оружие во время своего первого президентского срока".

"Мы сделали много для безопасности Украины, и то, что мы хотим изменить природу нашей помощи, не может кого-то обижать. Президент готов подвести эту войну к концу", – подчеркнул он.

Уолтц возразил, что с союзниками США и Украиной не проводились консультации.

"В дипломатии для этого есть термин. Он называется "челночная дипломатия", потому что приглашение всех за стол переговоров одновременно не срабатывало в прошлом", – сказал он.

"Поэтому мы привлекли одну сторону, мы привлекли другую сторону, а потом мы будем иметь процесс, движущийся вперед под руководством и лидерством президента Трампа", – добавил Уолтц.

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