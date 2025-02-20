Вице-президент США – европейцам: «У нас не может быть общих ценностей, если...»

«Поэтому мой посыл нашим европейским друзьям — а я действительно считаю их друзьями, как и президент Трамп, — заключается в том, что дружба строится на общих ценностях. У нас не может быть общих ценностей, если вы сажаете людей в тюрьму только за то, что они выступают за закрытие границ. У нас не может быть общих ценностей, если вы отменяете выборы, потому что вам не нравится их результат, как это произошло в Румынии. У нас не может быть общих ценностей, если вы так боитесь собственных граждан, что заставляете их молчать. Давайте иметь общие ценности. Давайте защищать демократию. Давайте обеспечивать свободу выражения мнений не только в США, но и во всем Западном мире. Это путь к крепким союзам в Европе»,- отметил Вэнс.

Ранее Вэнс уже критиковал отмену выборов в Румынии. Победивший тогда пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску назвал этот шаг «сделкой с дьяволом».