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Вице-президент США – европейцам: «У нас не может быть общих ценностей, если...»

20:58 1193

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции CPAC, обвинил Румынию в отмене результатов президентских выборов, а европейцев в «страхе перед собственным народом».

Он призвал к защите демократии и свободы слова во всём западном мире. По его словам, «это путь к прочным альянсам в Европе».

«Поэтому мой посыл нашим европейским друзьям — а я действительно считаю их друзьями, как и президент Трамп, — заключается в том, что дружба строится на общих ценностях. У нас не может быть общих ценностей, если вы сажаете людей в тюрьму только за то, что они выступают за закрытие границ. У нас не может быть общих ценностей, если вы отменяете выборы, потому что вам не нравится их результат, как это произошло в Румынии. У нас не может быть общих ценностей, если вы так боитесь собственных граждан, что заставляете их молчать. Давайте иметь общие ценности. Давайте защищать демократию. Давайте обеспечивать свободу выражения мнений не только в США, но и во всем Западном мире. Это путь к крепким союзам в Европе»,- отметил Вэнс.

Ранее Вэнс уже критиковал отмену выборов в Румынии. Победивший тогда пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску назвал этот шаг «сделкой с дьяволом».

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