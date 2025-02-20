Генсек НАТО пугает членов альянса: Иначе вам позвонит Трамп

Увеличьте расходы на оборону, когда я вам скажу, иначе вам позвонит Трамп. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте союзникам по альянсу

«Они [страны, которые не тратят на оборону и 2% своего бюджета] все должны сделать это к следующему лету. Я говорю им: если вы не отреагируете на мои звонки, вам может позвонить очень хороший человек из Вашингтона, который может быть менее... ну, скажем так... имеет больше ограничений по времени в том, чего он хочет добиться», отметил он.