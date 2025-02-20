В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики
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В нескольких штатах США начались протесты против политики президента страны Дональда Трампа.
Протестующим, с их слов, «накипели» заявления президента Дональда Трампа и Илона Маска. Участники выступали против усиления иммиграционной политики и сокращения федеральных расходов, пишет CBS.
Марш сопровождался криками «Никаких королей в День президентов» и «Илон Маск должен уйти».
Крупнейшие акции прошли в Бостоне, Флориде и Калифорнии.
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