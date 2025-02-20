Обращение МЧС к населению

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом строго соблюдать соответствующие меры безопасности.

«Поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, это может вызвать перегрузку электросети, а также привести к пожарам и взрывам при использовании неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрообогревателей.

Кроме того, существует угроза отравления угарным газом. В связи с этим необходимо:

* избегать использования неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных обогревателей;

* не перегружать электросеть;

* не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра;

* не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости вблизи обогревателей;

* использовать приборы в соответствии с инструкциями производителя.

Также жителям горных районов и тем, кто планирует поездки в горы, рекомендуется внимательно следить за прогнозами официальных органов, по возможности не покидать населенные пункты в морозную ветреную погоду, а при необходимости передвигаться, заранее информируя близких о своем маршруте. Если поездка совершается на автомобиле, следует убедиться в его технической готовности к зимним условиям и наличии достаточного запаса топлива. Кроме того, не стоит приближаться к незнакомой местности и прокладывать маршруты через нее, также необходимо соблюдать предупреждающие и запрещающие знаки, избегать лавиноопасных зон, крутых склонов и возвращаться в населенные пункты до наступления темноты.

Кроме того, в условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, фасадов зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, деревьями и высокими сооружениями.

Учитывая, что ветер осложняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните: пренебрежение правилами — угроза вашей жизни!».