USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Обращение МЧС к населению

21:36 425

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, на территории Азербайджана наблюдается резкое ухудшение погоды, значительное понижение температуры, мокрый снег, снег, местами интенсивный, обледенение дорог, а также сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом строго соблюдать соответствующие меры безопасности.

«Поскольку холодная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, это может вызвать перегрузку электросети, а также привести к пожарам и взрывам при использовании неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных газовых и электрообогревателей.

Кроме того, существует угроза отравления угарным газом. В связи с этим необходимо:

* избегать использования неисправных, нестандартных или кустарно изготовленных обогревателей;

* не перегружать электросеть;

* не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра;

* не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости вблизи обогревателей;

* использовать приборы в соответствии с инструкциями производителя.

Также жителям горных районов и тем, кто планирует поездки в горы, рекомендуется внимательно следить за прогнозами официальных органов, по возможности не покидать населенные пункты в морозную ветреную погоду, а при необходимости передвигаться, заранее информируя близких о своем маршруте. Если поездка совершается на автомобиле, следует убедиться в его технической готовности к зимним условиям и наличии достаточного запаса топлива. Кроме того, не стоит приближаться к незнакомой местности и прокладывать маршруты через нее, также необходимо соблюдать предупреждающие и запрещающие знаки, избегать лавиноопасных зон, крутых склонов и возвращаться в населенные пункты до наступления темноты.

Кроме того, в условиях сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, фасадов зданий и рекламных щитов, не находиться под линиями электропередачи, деревьями и высокими сооружениями.

Учитывая, что ветер осложняет тушение пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните: пренебрежение правилами — угроза вашей жизни!».

Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
21:48 378
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики видео
21:35 885
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев»
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев» обновлено 21:16
21:16 4985
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
20:22 1982
Трамп ненавидит Украину
Трамп ненавидит Украину The Times
20:06 2758
«Я думал, еду учиться...»
«Я думал, еду учиться...» интервью с пленённым в Украине северокорейцем
19:52 1799
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
18:39 3774
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы советник президента Румынии
19:22 2841
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
19:07 2373
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
15:49 8077
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 9550

ЭТО ВАЖНО

Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
21:48 378
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики видео
21:35 885
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев»
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев» обновлено 21:16
21:16 4985
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
20:22 1982
Трамп ненавидит Украину
Трамп ненавидит Украину The Times
20:06 2758
«Я думал, еду учиться...»
«Я думал, еду учиться...» интервью с пленённым в Украине северокорейцем
19:52 1799
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
18:39 3774
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы советник президента Румынии
19:22 2841
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
19:07 2373
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
15:49 8077
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 9550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться