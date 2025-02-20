Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»

Как сообщает АзерТАдж, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде, каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

20 февраля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

В начале судебного заседания адвокат обвиняемого Араика Арутюняна, обратившись к суду, заявил о желании провести конфиденциальную встречу с подзащитным. Суд удовлетворил ходатайство и создал условия для конфиденциальной встречи.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным по объявленным им обвинениям.

Обвиняемый Араик Арутюнян говорил несколько подробно и сказал, что сожалеет о произошедших фактах преступлений: «Я ознакомился с предъявленными прокуратурой обвинениями. Мне известно, какие процессы произошли в Карабахе в последние 34 года. Сожалею. Конфликт произошел по подстрекательству советских спецслужб. Поэтому мы считаем себя жертвами».

Далее обвиняемым было предложено свободно дать показания в установленной судом последовательности. Обвиняемые и их защитники, обратившись к суду, попросили дополнительное время для подготовки к даче показаний и повторного рассмотрения предоставленных им материалов уголовного дела.

Суд удовлетворил их просьбу и отложил заседание. Очередное заседание суда было назначено на 24 февраля. Очередное судебное заседание начнется свободными показаниями обвиняемого Аркадия Гукасяна.