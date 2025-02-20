USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»

21:48 381

20 февраля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АзерТАдж, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде, каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В начале судебного заседания адвокат обвиняемого Араика Арутюняна, обратившись к суду, заявил о желании провести конфиденциальную встречу с подзащитным. Суд удовлетворил ходатайство и создал условия для конфиденциальной встречи.

Ни один из обвиняемых не признал себя виновным по объявленным им обвинениям.

Обвиняемый Араик Арутюнян говорил несколько подробно и сказал, что сожалеет о произошедших фактах преступлений: «Я ознакомился с предъявленными прокуратурой обвинениями. Мне известно, какие процессы произошли в Карабахе в последние 34 года. Сожалею. Конфликт произошел по подстрекательству советских спецслужб. Поэтому мы считаем себя жертвами».

Далее обвиняемым было предложено свободно дать показания в установленной судом последовательности. Обвиняемые и их защитники, обратившись к суду, попросили дополнительное время для подготовки к даче показаний и повторного рассмотрения предоставленных им материалов уголовного дела.

Суд удовлетворил их просьбу и отложил заседание. Очередное заседание суда было назначено на 24 февраля. Очередное судебное заседание начнется свободными показаниями обвиняемого Аркадия Гукасяна.

Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
21:48 382
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики видео
21:35 888
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев»
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев» обновлено 21:16
21:16 4985
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
20:22 1982
Трамп ненавидит Украину
Трамп ненавидит Украину The Times
20:06 2759
«Я думал, еду учиться...»
«Я думал, еду учиться...» интервью с пленённым в Украине северокорейцем
19:52 1799
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
18:39 3776
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы советник президента Румынии
19:22 2841
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
19:07 2374
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
15:49 8079
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 9550

ЭТО ВАЖНО

Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
Араик Арутюнян: «Карабахский конфликт подстрекали советские спецслужбы»
21:48 382
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики
В США «взорвались» митинги против Трампа и его политики видео
21:35 888
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев»
Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден «Гейдар Алиев» обновлено 21:16
21:16 4985
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
20:22 1982
Трамп ненавидит Украину
Трамп ненавидит Украину The Times
20:06 2759
«Я думал, еду учиться...»
«Я думал, еду учиться...» интервью с пленённым в Украине северокорейцем
19:52 1799
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего?
Французские и британские солдаты идут в Украину. Для чего? наша аналитика
18:39 3776
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы
Россия попросила США вывести войска НАТО из Восточной Европы советник президента Румынии
19:22 2841
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
Зеленский встретился со спецпосланником Трампа
19:07 2374
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами»
«Зеленский уходит, марионеточное правительство, ВСУ под русскими офицерами» наша корреспонденция о сценарии для Украины
15:49 8079
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний
Трамп и Путин решили: Зеленский лишний главная тема
04:15 9550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться