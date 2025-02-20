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США остановили продажу оружия в Украину

22:20 2207

Соединенные Штаты остановили продажу оружия в Украину, заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в интервью украинским СМИ.

«Оружие, которое шло на продажу, [его] поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать оружие, сейчас ждут, потому что нет решения», – пояснил он.

По словам Костенко, сейчас нет уверенности даже в том, что Украине начнут поставлять оружие за деньги. 

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