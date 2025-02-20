Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?

Атаке президента США Дональда Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского предшествовало нарастающее в Белом доме разочарование действиями Киева, пишет CNN.

Отмечается, что в последнее время помощники Трампа внимательно следили за публичными заявлениями украинского президента - в частности за критикой решения не приглашать представителей Киева на переговоры с РФ в Саудовской Аравии.

По словам собеседников CNN, последней каплей стали слова Зеленского о том, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Именно после этого президент США решил опубликовать свой пост в Truth Social, где назвал Зеленского "диктатором", сообщил телеканалу американский чиновник, сопровождавший Трампа во Флориде.