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Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа

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Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и оскорблениями лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник президента США Майкл Уолтц на брифинге.

"Некоторые высказывания Зеленского о Трампе имеют характер оскорблений, это неприемлемо", - заявил Уолтц.

По его словам, Зеленский предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо конструктивной работы по сделке по ресурсам.

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