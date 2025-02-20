Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа

Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и оскорблениями лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник президента США Майкл Уолтц на брифинге.

"Некоторые высказывания Зеленского о Трампе имеют характер оскорблений, это неприемлемо", - заявил Уолтц.

По его словам, Зеленский предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо конструктивной работы по сделке по ресурсам.