Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
23:11 1066
Президент США Дональд Трамп сильно разочарован действиями и оскорблениями лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник президента США Майкл Уолтц на брифинге.
"Некоторые высказывания Зеленского о Трампе имеют характер оскорблений, это неприемлемо", - заявил Уолтц.
По его словам, Зеленский предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо конструктивной работы по сделке по ресурсам.
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