Маск понял, куда делись деньги, отправленные в Украину
20 февраля 2025, 23:40 2231
Американский миллиардер Илон Маск, известный как активный сторонник Дональда Трампа и даже является одним из его советников, выступил в соцсети X со своей версией, куда делись большие американские деньги, которые не дошли до Украины.
«Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев. Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», — написал Илон Маск.
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