Маск понял, куда делись деньги, отправленные в Украину

Американский миллиардер Илон Маск, известный как активный сторонник Дональда Трампа и даже является одним из его советников, выступил в соцсети X со своей версией, куда делись большие американские деньги, которые не дошли до Украины.

«Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев. Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», — написал Илон Маск.