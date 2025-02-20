USD 1.7000
EUR 1.7732
RUB 1.8979
Подписаться на уведомления
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова
Новость дня
Российские спецслужбы снова убили генерала Буданова

Маск понял, куда делись деньги, отправленные в Украину

20 февраля 2025, 23:40 2231

Американский миллиардер Илон Маск, известный как активный сторонник Дональда Трампа и даже является одним из его советников, выступил в соцсети X со своей версией, куда делись большие американские деньги, которые не дошли до Украины.

«Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась в руках политиков США, Национального комитета Демократической партии и некоторых республиканцев. Вот почему Зеленский утверждает, что получил только половину денег», — написал Илон Маск.

Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
01:10 203
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» новый поворот
20 февраля 2025, 23:59 2120
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании все еще актуально
20 февраля 2025, 13:34 10600
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян видео
00:41 796
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве обновлено
00:57 1425
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Что Эрдоган пообещал Зеленскому? Экс-глава МИД и экс-вице-премьер Украины в кабинете Зеленского
20 февраля 2025, 19:35 6087
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
20 февраля 2025, 13:18 4894
Лавров и Фидан обсуждают Украину
Лавров и Фидан обсуждают Украину
20 февраля 2025, 23:26 1358
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
20 февраля 2025, 23:11 3192
Сначала будет мирный договор, потом выборы
Сначала будет мирный договор, потом выборы заявили в Раде
20 февраля 2025, 22:54 2752
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
20 февраля 2025, 22:36 3519

ЭТО ВАЖНО

Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
Макрон: Украина не может военным путем вернуть свои территории
01:10 203
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»
Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям» новый поворот
20 февраля 2025, 23:59 2120
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании
Болезненный удар Украины по России. Путин призвал на помощь западные компании все еще актуально
20 февраля 2025, 13:34 10600
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян
Взрывы в Израиле: Глупость террористов спасла жизни сотен израильтян видео
00:41 796
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве обновлено
00:57 1425
Что Эрдоган пообещал Зеленскому?
Что Эрдоган пообещал Зеленскому? Экс-глава МИД и экс-вице-премьер Украины в кабинете Зеленского
20 февраля 2025, 19:35 6087
Война между Анкарой и Стамбулом
Война между Анкарой и Стамбулом наша корреспонденция об играх престолов
20 февраля 2025, 13:18 4894
Лавров и Фидан обсуждают Украину
Лавров и Фидан обсуждают Украину
20 февраля 2025, 23:26 1358
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
Белый дом: Зеленский оскорбил Трампа
20 февраля 2025, 23:11 3192
Сначала будет мирный договор, потом выборы
Сначала будет мирный договор, потом выборы заявили в Раде
20 февраля 2025, 22:54 2752
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
Что стало "последней каплей" Трампа в его критике Зеленского?
20 февраля 2025, 22:36 3519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться