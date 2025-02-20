«Галатасарай» вылетел из Лиги Европы

Турецкий «Галатасарай» после поражения со счетом 1:4 в гостях от нидерландского АЗ сегодня в Стамбуле сыграл с клубом из Алкмара вничью 2:2. Общий счет противостояния - 6:3 в пользу АЗ.

Результаты других уже завершившихся матчей в Лиге Европы:

«Рома» (Италия) - «Порту» (Португалия) - 3:2 (общий счет - 4:3)

ФКСБ (Румыния) - ПАОК (Греция) - 2:0 (4:1).