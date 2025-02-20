По сообщению израильских источников, Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям», что расценивается как «переломный момент» в политической архитектуре региона. The Jerusalem Post пишет, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел 18 февраля в Иерусалиме «всесторонние переговоры» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, названные высокопоставленными израильскими чиновниками «этапом перемен» в региональной политике.

По данным газеты, ссылающейся на дипломатические источники, знакомые с ходом переговоров, эта встреча, состоявшаяся всего спустя 48 часов после стратегического диалога Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, свидетельствует о растущей тенденции к потенциальному включению Азербайджана в рамки «Авраамовых соглашений». «Азербайджан на протяжении трех десятилетий является одним из самых надежных партнеров Израиля в мусульманском мире, - цитирует The Jerusalem Post высокопоставленного израильского чиновника. - Стратегическую значимость этой страны для региональной архитектуры безопасности невозможно переоценить». Напомним читателям haqqin.az, что «Авраамовы соглашения» — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к праотцу Аврааму, одинаково почитаемому в традициях иудаизма, христианства и ислама. Первоначальное заявление о нормализации, сделанное при посредничестве США 13 августа 2020 года, касалось только договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Но уже 11 сентября того же года было объявлено о соглашении между Израилем и Бахрейном, а 15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания, после чего ОАЭ и Бахрейн признали суверенитет Израиля и установили полноценные дипломатические отношения.

В декабре 2020 года к «Авраамовым соглашениям» присоединилось Марокко, а в январе 2021 года — Судан, ставший шестым арабским государством (имеются в виду также Иордания и Египет), нормализовавшим отношения с Израилем. На самом деле прочные стратегические отношения между Израилем и Азербайджаном существуют на протяжении десятилетий. А потому их оценка в контексте «Авраамовых соглашений» может показаться не совсем уместной. Ведь изначально это соглашение было направлено на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, которые либо вели с еврейским государством прямые войны, либо официально отказывались его признавать. У Азербайджана же подобных проблем с Израилем никогда не было, так что в данном случае речь может идти о качественно новом уровне двустороннего сотрудничества. Как пишет The Jerusalem Post, недавно Атлантический совет, являющийся ведущим аналитическим центром США, призвал Вашингтон изучить опыт дипломатического и оборонного сотрудничества Израиля с Азербайджаном, чтобы укрепить собственные отношения с Баку. В докладе отмечается, что тесные связи Азербайджана с Израилем не только противостоят Ирану, но и усиливают влияние США в Центральной Азии – регионе, богатом энергоресурсами и полезными ископаемыми, а также имеющем решающее значение для Срединного коридора, который соединяет Азию и Европу в обход России и Ирана. В тот же день, когда помощник президента Азербайджана прибыл в Иерусалим, израильский Центр стратегических исследований Бегина-Садата опубликовал специальный доклад под названием «Как эффективно вовлечь Азербайджан в региональные планы Трампа и интересы Израиля: практические рекомендации».