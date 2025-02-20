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Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям»

новый поворот
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
20 февраля 2025, 23:59 2124

По сообщению израильских источников, Азербайджан может присоединиться к «Авраамовым соглашениям», что расценивается как «переломный момент» в политической архитектуре региона.

The Jerusalem Post пишет, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел 18 февраля в Иерусалиме «всесторонние переговоры» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, названные высокопоставленными израильскими чиновниками «этапом перемен» в региональной политике.

Спустя 48 часов после переговоров с Рубио Нетаньяху принял Гаджиева

По данным газеты, ссылающейся на дипломатические источники, знакомые с ходом переговоров, эта встреча, состоявшаяся всего спустя 48 часов после стратегического диалога Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио, свидетельствует о растущей тенденции к потенциальному включению Азербайджана в рамки «Авраамовых соглашений».

«Азербайджан на протяжении трех десятилетий является одним из самых надежных партнеров Израиля в мусульманском мире, - цитирует The Jerusalem Post высокопоставленного израильского чиновника. - Стратегическую значимость этой страны для региональной архитектуры безопасности невозможно переоценить».

Напомним читателям haqqin.az, что «Авраамовы соглашения» — это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020—2021 годах. Их название отсылает к праотцу Аврааму, одинаково почитаемому в традициях иудаизма, христианства и ислама.

Первоначальное заявление о нормализации, сделанное при посредничестве США 13 августа 2020 года, касалось только договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Но уже 11 сентября того же года было объявлено о соглашении между Израилем и Бахрейном, а 15 сентября 2020 года в Белом доме США была проведена официальная церемония подписания, после чего ОАЭ и Бахрейн признали суверенитет Израиля и установили полноценные дипломатические отношения.

Почему Азербайджан хотят включить в «Авраамовы соглашения»?

В декабре 2020 года к «Авраамовым соглашениям» присоединилось Марокко, а в январе 2021 года — Судан, ставший шестым арабским государством (имеются в виду также Иордания и Египет), нормализовавшим отношения с Израилем.

На самом деле прочные стратегические отношения между Израилем и Азербайджаном существуют на протяжении десятилетий. А потому их оценка в контексте «Авраамовых соглашений» может показаться не совсем уместной. Ведь изначально это соглашение было направлено на нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, которые либо вели с еврейским государством прямые войны, либо официально отказывались его признавать. У Азербайджана же подобных проблем с Израилем никогда не было, так что в данном случае речь может идти о качественно новом уровне двустороннего сотрудничества.

Как пишет The Jerusalem Post, недавно Атлантический совет, являющийся ведущим аналитическим центром США, призвал Вашингтон изучить опыт дипломатического и оборонного сотрудничества Израиля с Азербайджаном, чтобы укрепить собственные отношения с Баку.

В докладе отмечается, что тесные связи Азербайджана с Израилем не только противостоят Ирану, но и усиливают влияние США в Центральной Азии – регионе, богатом энергоресурсами и полезными ископаемыми, а также имеющем решающее значение для Срединного коридора, который соединяет Азию и Европу в обход России и Ирана.

В тот же день, когда помощник президента Азербайджана прибыл в Иерусалим, израильский Центр стратегических исследований Бегина-Садата опубликовал специальный доклад под названием «Как эффективно вовлечь Азербайджан в региональные планы Трампа и интересы Израиля: практические рекомендации».

Партнерство Азербайджана с Израилем выходит на новый уровень взаимодействия

В этом документе подчеркивается, что Израиль и его сторонники в США должны поддерживать включение Азербайджана в региональные экономические проекты, инвестиционные инициативы и технологическое партнерство.

Израиль уже выстраивает трехстороннюю модель сотрудничества с Марокко и вместе с США планирует в рамках «Авраамовых соглашений» распространить ее на суннитские монархии Персидского залива в таких сферах, как оборона, искусственный интеллект и кибербезопасность.

«Включение Азербайджана в этот процесс усилило бы мусульманский аспект партнерства Израиля и соответствовало бы стратегии администрации Трампа по укреплению многостороннего сотрудничества между союзниками США, уменьшая финансовую нагрузку Вашингтона на региональные проекты», – отмечается в докладе.

В то же время в документе указывается на существенное препятствие – 907-ю поправку американского законодательства, которая еще с 1992 года ограничивает оказание американской помощи Азербайджану.

«Чтобы США и Израиль могли в полной мере использовать потенциал Азербайджана в рамках новой архитектуры «Большого Ближнего Востока», эти формальные препятствия должны быть устранены», – говорится в докладе.

По данным The Jerusalem Post, ссылающейся на экспертов, уникальный статус Азербайджана, как мусульманской страны, имеющей долгосрочные стратегические связи с Израилем, делает эту страну привлекательным партнером для расширения «Авраамовых соглашений» на мусульманские государства Ближнего Востока, Азии и Африки.

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