Взрывы в Киеве
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Взрывы и рой «шахедов» слышны в Подольском, Борщаговке, Оболонском, Печерском, Дарницком районах, в Осокорках, на проспекте Лобановского.
Украинская ПВО сбила большинство российских беспилотников.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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На левом берегу Киева раздаются сильные взрывы. На столицу надвигаются десятки российских беспилотников. Работает ПВО.
Из Киева передает корреспондент haqqin.az
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