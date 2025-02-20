Взрывы в Киеве

Взрывы и рой «шахедов» слышны в Подольском, Борщаговке, Оболонском, Печерском, Дарницком районах, в Осокорках, на проспекте Лобановского.



Украинская ПВО сбила большинство российских беспилотников.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.