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Взрывы в Киеве

обновлено
00:57 1428

Взрывы и рой «шахедов» слышны в Подольском, Борщаговке, Оболонском, Печерском, Дарницком районах, в Осокорках, на проспекте Лобановского. 

Украинская ПВО сбила большинство российских беспилотников.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

*** 00:09

На левом берегу Киева раздаются сильные взрывы. На столицу надвигаются десятки российских беспилотников. Работает ПВО.

Из Киева передает корреспондент haqqin.az

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